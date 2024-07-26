Экс-советник госдепа Карден: демократы в США совершили ошибку, выбрав Харрис

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы ошиблись с кандидатурой вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах в США.
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