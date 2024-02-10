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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Собчак неожиданно подставила Леру Кудрявцеву

Ведущая Лера Кудрявцева не успела отойти от скандала, так Собчак подлила масла в огонь. В конце января Лера Кудрявцева стала центром обсуждений после того, как прямо в прямом эфире она плеснула стакан воды в лицо участнице шоу «Привет, Андрей».

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