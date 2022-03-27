Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Владислав Коновалов: «В текущих обстоятельствах «Автодору» необходимо сплотиться»

И.о. главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов накануне матча Лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» заявил, что команде необходимо сплотиться и сыграеть с максимальной самоотдачей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх