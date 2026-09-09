На Ставрополье 17-летный парень спас пенсионерку из пылающего дома

17-летний Арсений Вахтин спас 94-летнюю женщину из пылающего дома в Ессентуках. Об этом сообщил RT . Юноша рассказал, что шел на работу, когда к нему подбежала девушка и позвала на помощь.
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