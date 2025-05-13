Reuters: ФБР усилит контроль над мигрантами вместо белых воротничков

Агентство Reuters сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) изменило приоритеты в своей деятельности, сместив акцент с расследования экономических преступлений в сторону усиленного участия в контроле над миграцией.
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