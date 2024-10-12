В Германии заявили о необходимости оказать давление на Украину из-за конфликта

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Германия должна оказать давление на Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказала депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью немецким СМИ.