Какие мосты перекроют этой ночью в Архангельске?

Временно будут закрыты для движения два моста.Временно будут закрыты для движения два моста.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 13 на 14 октября будут закрыты для движения:— Краснофлотский мост с 2:30 до 5:30— Северодвинский мост с 2:30 до 5:00.