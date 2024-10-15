Мужчина из Сарапульского района был признан виновным в сексуальном контакте с 12-летней девочкой

25-летний житель Сарапульского района признан виновным в половом акте с 12-летней девочкой. По версии следствия, это произошло в садовом домике и туалете общежития в период с августа по сентябрь 2023 года.
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