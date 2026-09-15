Украина: В столице Киеве ранним утром на фоне атаки российского беспилотника были слышны многочисленные взрывы; Сообщается, что ударам подверглись АЗС в Дарницком районе Киева и склад на Оболонском.
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