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Контрафронт

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Украина: В столице Киеве ранним утром на фоне атаки российского беспилотника были слышны...

Украина: В столице Киеве ранним утром на фоне атаки российского беспилотника были слышны многочисленные взрывы; Сообщается, что ударам подверглись АЗС в Дарницком районе Киева и склад на Оболонском.

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