Картина дня. Финансы

44 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Igor
    Строятся.В Калининграде на заводе "Янтарь".На Верфи Братьев ...
  • Котищев
    Сенсация в том, что до этого, с 90-х ничего не строилось.На Верфи Братьев ...
  • Владимир Тихомиров
    В чём сенсация - то? Обычный траулер!!!! Кроме транспортировки в наливных трюмах!!!!На Верфи Братьев ...

Big Think (США): что было до Большого взрыва?

Big Think (США): что было до Большого взрыва?

Что вызвало возникновение Вселенной? Первопричина должна быть особенной, считают ученые. Но если приписывать начало всего Большому взрыву, напрашивается вопрос: а что было до этого? Автор предлагает увлекательное рассуждение о начале времен.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Владимир Акулов
Очень да!

Картина дня

наверх