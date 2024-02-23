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Азербайджанский ФК «Карабах» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Азербайджанский ФК «Карабах» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Карабах» (Азербайджан) 22 февраля по результатам двух состоявшихся матчей с клубом «Брага» (Португалия) прошел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на то, что проиграл португальцам во второй встрече, закончившейся со счетом 2:3.

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