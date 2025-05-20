Квартиры мансардного типа уязвимы к пожарам

Пожар на прошлой неделе, в результате которого сгорела мансарда многоквартирного дома в Дурлештах и ​​подверглись опасности десятки жителей, является тревожным сигналом об уязвимости строительной системы и отсутствии культуры предупреждения инцидентов среди граждан.