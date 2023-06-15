Путину озвучили главную угрозу для России

Ключевой вызов для отечественной экономики – дальнейшее "замедление деловой активности". Даже самая мягкая рецессия станет ударом по ценам на российский экспорт, заявила экономист Марина Чекурова, выступая с комментариями для СМИ на полях ПМЭФ.