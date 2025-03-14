NYT: условия России по перемирию ставят Киев в еще более невыгодное положение

Условия России по перемирию на Украине, включающие ограничения на мобилизацию войск и импорт оружия на время остановки боевых действий, ставят Киев в еще более невыгодное положение в преддверии возможного мирного соглашения.
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