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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зампред Госдумы Жуков допустил чемпионство «Спартака» после 2:1 с «Зенитом»: «Если будет дальше играть так же»

В воскресенье красно-белые одолели «Зенит» (2:1) в 21-м туре. «Получился яркий увлекательный матч двух хороших команд.

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