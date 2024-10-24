Владимир Путин пригласил президента Вьетнама в Россию

Российский лидер провел переговоры с премьер-министром страны Фам Минь Тинем Президент России Владимир Путин сообщил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тхинем на полях саммита БРИКС, что Россия ждёт с визитом президента Вьетнама.
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