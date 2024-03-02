Лавров рассмеялся после вопроса о возможной отправке войск НАТО на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу журналистки прокомментировать заявление французского лидера Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки войск НАТО на Украину.
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