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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Савелий Коростелев: «Настраивался на победу в марафоне, поэтому осадочек имеется. Можно ли назвать Ардашева «рюкзаком»? Я тоже рюкзачил»

Классический масс-старт на 50 км прошел сегодня в Сыктывкаре. Савелий Коростелев взял серебро, уступив на финише 0,2 секунды победителю – Сергею Ардашеву.

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