В Краснодарском крае женщина отправлена на скамью подсудимых за мошенничество при получении выплат

Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летней ранее судимой жительницы станицы Каневской по признакам преступления, предусмотренного ч.
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