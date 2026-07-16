Брылин в Минске, охота «Драконов» и проблемы Кузнецова: что на летнем рынке КХЛ

Сможет ли Сергей Брылин совершить чудо с минским “Динамо”, как «Шанхай Дрэгонс» собирает состав за счет игроков «Ак Барса», московское «Динамо» уже летом сколотило состав, узнаем, где продолжит карьеру Евгений Кузнецов — в материале «ТИ-Спорта».