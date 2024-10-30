Кабмин сохранит упрощенный порядок получения лицензий в 2025 году

Минэкономразвития предложило сохранить упрощенный порядок получения разрешительных документов на 2025 год для авиации, строительства, недропользования, лесных отношений, а также продлить ряд лицензий для приграничных регионов.
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