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Макрон: цена участия в конфликте на Украине неодинакова по обе стороны Атлантики

Макрон: цена участия в конфликте на Украине неодинакова по обе стороны Атлантики

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому каналу CBS News, что отношения между США и европейскими странами “разбалансированы” из-за высоких цен на энергоносители.

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