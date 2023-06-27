Военное обозрение

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В офис Зеленского поступила петиция с требованием разорвать отношения с Белоруссией, которая «сотрудничает с Россией»

В офис Зеленского поступила петиция с требованием разорвать отношения с Белоруссией, которая «сотрудничает с Россией»

Украина может окончательно разорвать дипломатические отношения с Белоруссией из-за поддержки последней России, на сайте офиса Зеленского зарегистрирована соответствующая петиция.

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