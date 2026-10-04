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Самый маленький хищник планеты весит как плитка шоколада

Самый маленький хищник планеты весит как плитка шоколада

Ласка весит примерно как плитка шоколада. Только шоколад не умеет залезть в мышиную нору, съесть за день половину собственного веса и утащить остатки в кладовку.

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