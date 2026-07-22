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Владиславу Букетову – директору ООО «Норма», а в прошлом заместителю председателя думы Новгорода – вынесен приговор

Владиславу Букетову – директору ООО «Норма», а в прошлом заместителю председателя думы Новгорода – вынесен приговор

Сегодня, 22 июля, Новгородский районный суд признал Владислава Букетова виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

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