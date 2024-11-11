Активы сына фигуранта дела о хищении по гособоронзаказу на миллиард рублей арестовали

Следственные органы арестовали банковские счета и активы на общую сумму в один миллиард рублей, принадлежащие сыну бывшего топ-менеджера компании «Спецтехника» Олега Иванова, обвиненного в хищениях при выполнении гособоронзаказа.
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