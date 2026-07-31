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Аргументы недели

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Доцент МГУ Владимир Кржевов утонул во время отдыха на озере Селигер

Доцент МГУ Владимир Кржевов утонул во время отдыха на озере Селигер

Трагедия произошла в Тверской области, куда преподаватель философского факультета МГУ Владимир Кржевов приехал отдохнуть вместе с сыном и внуком.

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