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Китай добыл рекордное количество угля за одиннадцать месяцев 2022 года

Китай добыл рекордное количество угля за одиннадцать месяцев 2022 года

Рекордный объем добычи угля зафиксирован в Китае по итогам одиннадцати месяцев текущего года, свидетельствуют данные Государственного энергетического управления.

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