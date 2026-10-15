Ребенок принес с собой игрушечную удочку, которую для него сделал дедушка из веретена и веревки Жительница Барнаула заявила, что ее семье отказали в дальнейшем посещении одного из городских бассейнов после необычной истории с детской игрушкой.
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