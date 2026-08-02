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ГТРК Татарстан

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Комфортная среда в Казани: как за 5 лет преобразились Вахитовский и Приволжский районы

На муниципальных форумах «Работаем на результат» в Татарстане подводят итоги пятилетней работы. В Вахитовском и Приволжском районах Казани капитально отремонтировали 209 многоквартирных домов — жилищные условия улучшили 80 тысяч жителей.

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