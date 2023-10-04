Жена Игоря Николаева впервые высказалась после тяжелой болезни мужа

Жена Игоря Николаева впервые высказалась после тяжелой болезни мужапроскурякова николаевРоссийская певица и актриса, жена артиста Игоря Николаева Юлия Проскурякова впервые сделала заявление после болезни супруга.
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