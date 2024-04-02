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Владимиру Познеру — 90. Вспоминаем легендарные программы журналиста

Владимиру Познеру — 90. Вспоминаем легендарные программы журналиста

1 апреля мэтр российского телевидения отметил солидный юбилей. фото: РИА НовостиЗа более чем полвека в журналистике Владимир Познер взял интервью у сотен великих людей, успел поработать на ведущих каналах в России и США и укрепил доверие и уважение к своей личности, внеся огромный вклад в отечественную журналистику.

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