Зажги сердце добром: благотворительная акция в отелях по всей стране

С 3 по 16 февраля 2025 года в рамках ежегодной благотворительной акции «AZIMUT ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА» каждый желающий сможет поделиться теплом с подопечными трех благотворительных фондов, используя баллы программы лояльности сети отелей.
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