Ханой забыл американский террор и готов дружить со всеми?

﻿﻿Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сон заявил, что Вьетнам рассматривает США как стратегического партнера и поддерживает укрепление сотрудничества между Соединенными Штатами и странами Юго-Восточной Азии, что будет способствовать «миру, стабильности и развитию региона и мира.