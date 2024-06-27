Ханой забыл американский террор и готов дружить со всеми?

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сон заявил, что Вьетнам рассматривает США как стратегического партнера и поддерживает укрепление сотрудничества между Соединенными Штатами и странами Юго-Восточной Азии, что будет способствовать «миру, стабильности и развитию региона и мира.
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