Взрослые мигранты учат своих детей относится к русским кяфирам - как к добыче и поэтому новость про детское ОПГ в Балашихе, где «требуют с русских дань» удивления не вызывает Очень часто говорят, что проблемы с мигрантами временные.
"Взять с русских дань": детское ОПГ в Балашихе или почему "взорвался" Бастрыкин
Комментарии
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Александр Павлов
Здесь люди лучше живут, они тоже хотят так жить, но жить не с нами, а жить вместо нас, потребляя все блага, созданные не ими и не для них, к тому же слепо веря своим проповедникам, что всё это земли Аллаха, которые нужно очистить от "неверных", то есть от нас, получив еще за это и место в их "раю".
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1 час.
Александр Попов
Это просто БАРАНЫ, дома в АУЛАХ они ЯГНЯТА, местные власти и МВД долны ПРИСЕСТЬ на 5-8 лет.
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1 час.
СК
Сергей Кашапов
Я нигде не нашёл,кто автор?Поэтому у меня сложилось мнение что это провокация,вражеские голоса.
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15 мин.
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