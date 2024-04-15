"Взять с русских дань": детское ОПГ в Балашихе или почему "взорвался" Бастрыкин

Александр Павлов

Здесь люди лучше живут, они тоже хотят так жить, но жить не с нами, а жить вместо нас, потребляя все блага, созданные не ими и не для них, к тому же слепо веря своим проповедникам, что всё это земли Аллаха, которые нужно очистить от "неверных", то есть от нас, получив еще за это и место в их "раю".