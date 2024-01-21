Владельцы LADA Vesta NG нашли способ активировать новую функцию

Умельцы научились активировать круиз-контроль на LADA Vesta NG своими силами — оказывается, на седанах и универсалах версии Techno уже есть вся необходимая электроника, так что включить функцию можно самостоятельно.
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