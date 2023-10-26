Фонетический алфавит с 8-мью новыми буквами.Все алфавиты сошлись в одном! Обратите вниание:Шесть Троек или Три Шестерки - 666Интересная нумерология получается.
Фонетический алфавит.
Комментарии
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Юрий Ильинов
Спасибо, но непонятно. Хотя, общая направленность вроде правильная.
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3 д.
Александр Гриневич
А мне не понятно, что именно не понятно. ) Каждый выделенный столбец напрягает(задействует) строго определенные отделы речевого аппарата. По мастям это Черви, иероглифы Буби, запахи Пики, Дух(заряды) Крести.
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3 д.
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