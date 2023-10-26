Фонетический алфавит.

Спасибо, но непонятно. Хотя, общая направленность вроде правильная.

Александр Гриневич

А мне не понятно, что именно не понятно. ) Каждый выделенный столбец напрягает(задействует) строго определенные отделы речевого аппарата. По мастям это Черви, иероглифы Буби, запахи Пики, Дух(заряды) Крести.