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ВЕСТИ КРЫМ

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Герои среди нас: В Красногвардейском районе майор полиции Геннадий Краснов спас из огня пожилого человека

Герои среди нас: В Красногвардейском районе майор полиции Геннадий Краснов спас из огня пожилого человека

Ваш браузер не поддерживает видео. Будучи в отпуске дома и увидев задымление в соседней многоэтажке, он без колебаний бросился на помощь и на руках вынес пострадавшего, а до приезда пожарных сдерживал распространение огня.

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