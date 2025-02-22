Минниханов поручил провести празднование Дня защитника Отечества на высоком уровне

В рамках еженедельного субботнего совещания в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал глав муниципальных образований организовать празднование Дня защитника Отечества на самом высоком уровне и принять личное участие.
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