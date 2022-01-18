Да что она может эта Россия? А вот что!

«Цирконы»/«посейдоны», импортозамещение и прочие путинские «мультики» вернули Россию в Большую Игру. После того как Закат ожидаемо отказался от российского неприемлимого (ни по сути, ни по форме) предложения о гарантиях безопасности, в дополнение и в повторение декабрьской статьи «Россия сделала Закату предложение, от которого невозможно не отказаться», рискну предложить свои варианты ответов на интересующие весь мир вопросы: 1) как Россия ответит на отказ Запада выполнить ее ультиматум; 2) зачем вообще Россия выдвинула это «предложение» (фактически — ультиматум), зная, что оно будет отвергнуто? По-первому пункту вариантов ответов (далеко не только «военно-технических», они – не главное) полно, к примеру, следующие.