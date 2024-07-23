В Дагестане запустят производство энергоэффективного стекла

Премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов посетили с рабочим визитом одно из крупнейших предприятий республиканской экономики - ООО "Салаватстекло Каспий".
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