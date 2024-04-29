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Картина дня. Финансы

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Лидер республиканцев в сенате нашел главного "виновника" в задержке помощи Киеву

Лидер республиканцев в сенате нашел главного "виновника" в задержке помощи Киеву

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл утверждает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву виноват журналист Такер Карлсон, начавший «демонизацию Украины» после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

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