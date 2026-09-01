Юрист Хрулёв: на шумного пассажира можно пожаловаться перевозчику

Юрист, вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв рассказал, что за просмотр видео или прослушивание музыки без наушников в общественном транспорте Москвы предусмотрен штраф 100—1000 рублей, однако сам по себе громкий звук обычно не считается мелким хулиганством.
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