Армия Израиля завершила окружение Газы, но сохранила гуманитарный коридор на юг

ЦАХАЛ "разрезал" Газу на две части, но оставил коридор для вывода гражданского населения.Представитель оборонное армии Израиля Даниэль Хагари заявил о том, что израильской армии удалось город Газа взять в полное окружение и выйти к морю.
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