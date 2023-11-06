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Армия Израиля завершила окружение Газы, но сохранила гуманитарный коридор на юг

Армия Израиля завершила окружение Газы, но сохранила гуманитарный коридор на юг

ЦАХАЛ "разрезал" Газу на две части, но оставил коридор для вывода гражданского населения.Представитель оборонное армии Израиля Даниэль Хагари заявил о том, что израильской армии удалось город Газа взять в полное окружение и выйти к морю.

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