Ирано-израильская головоломка, в которой нельзя нам ошибиться По совершенно понятным причинам за последние дни иранская военная операция против Израиля «Правдивое обещание-2» заняла центральное место в информационном поле.
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