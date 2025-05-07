Geo TV: глава МО Пакистана сообщил об уничтожении пяти индийских истребителей

www.globallookpress.com/Olivier Rachon/Keystone Press Agency Военно-воздушные силы Пакистана сбили пять индийских истребителей во время отражения удара со стороны Индии, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на главу Минобороны Пакистана Хаваджа Асифа.