Начальник штаба армии Индии о ситуации на границе с КНР: Было бы кошмаром содержать значительные вооруженные силы в Гималаях

В преддверии празднования Дня армии в Индии генерал Манодж Панде, начальник штаба армии Индии, выступил в Дели по поводу ситуации на северо-востоке страны.
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