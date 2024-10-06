Президенту России Владимиру Путину исполнилось 72 года

Президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Для нашего народа он стал лидером, для недружественных стран — сильным политическим оппонентом, а для историков — центральной фигурой, олицетворяющей целую эпоху развития нашей страны.
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