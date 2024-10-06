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Президенту России Владимиру Путину исполнилось 72 года

Президенту России Владимиру Путину исполнилось 72 года

Президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Для нашего народа он стал лидером, для недружественных стран — сильным политическим оппонентом, а для историков — центральной фигурой, олицетворяющей целую эпоху развития нашей страны.

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