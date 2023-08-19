В «Айнтрахте» заявили, что «Локомотив» не делал предложения по Борре: «Это не так»

Ранее журналист TyC Sports и Radio La Red Херман Гарсия Грова сообщил о предметном интересе московского клуба к 27-летнему колумбийцу, описав ситуацию так: «Локомотив» сделал крупное официальное предложение, чтобы подписать Рафаэля Сантоса Борре.
Ранее журналист TyC Sports и Radio La Red Херман Гарсия Грова сообщил о предметном интересе московского клуба к 27-летнему колумбийцу, описав ситуацию так: «Локомотив» сделал крупное официальное предложение, чтобы подписать Рафаэля Сантоса Борре.
Свежие комментарии