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В «Айнтрахте» заявили, что «Локомотив» не делал предложения по Борре: «Это не так»

В «Айнтрахте» заявили, что «Локомотив» не делал предложения по Борре: «Это не так»

Ранее журналист TyC Sports и Radio La Red Херман Гарсия Грова сообщил о предметном интересе московского клуба к 27-летнему колумбийцу, описав ситуацию так: «Локомотив» сделал крупное официальное предложение, чтобы подписать Рафаэля Сантоса Борре.

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