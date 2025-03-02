Как же масленичные гуляния да без покатушек на лошадях? Самое любимое развлечение, чтоб с хохотом и присвистом мчаться вперёд, а щёки чтоб горели от встречного ветра, как глаза задором и весельем.
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Как же масленичные гуляния да без покатушек на лошадях? Самое любимое развлечение, чтоб с хохотом и присвистом мчаться вперёд, а щёки чтоб горели от встречного ветра, как глаза задором и весельем.